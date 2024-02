Colère des agriculteurs en Aveyron : instauration d'un blocage partiel, la Confédération paysanne prend d'assaut le Leclerc d'Onet-le-Château

La Conf' a annoncé maintenir l'opération jusqu'à la fermeture du supermarché, prévue à 20 heures.

Ils avaient officiellement donné rendez-vous ce vendredi 2 février à 18 h pour un marché paysan devant le Leclec d’Onet-le-Château. Et c’était le cas... Sauf que la Confédération paysanne de l’Aveyron avait également réservé quelques surprises. "On voulait organiser une opération caddie gratuit, en ouvrant quelques caisses. La direction de l’établissement ne nous l’a pas autorisé, alors nous bloquons l’accès au supermarché", raconte Sascha Vue, co-porte parole du syndicat agricole. Un blocage filtrant plutôt. Armés de banderoles, les militants de la Conf’ se sont postés devant les deux entrées de ce centre commercial, en faisant patienter les clients, tout en leur expliquant leurs revendications. "On veut leur montrer ce que l’on subit au quotidien, des ventes à perte", poursuit l’éleveur.

"Cela ne va rien changer"

Car la Confédération paysanne est loin d’être satisfaite par les différentes annonces effectuées par le gouvernement ces derniers jours. "On voit bien que le Premier ministre s’est contenté de mener les négociations avec la FNSEA, peste le co-porte parole départemental. Cela ne va rien changer pour nos éleveurs ici, qui ont de petites exploitations et n’utilisent que peu de pesticides. Ces mesures vont satisfaire quelques céréaliers, comme d’habitude." La quarantaine de paysans, épaulée par une cinquantaine de sympathisants, d’autres corps de métiers, a mené l’opération jusqu'à la fermeture du magasin, prévue à 20 h.