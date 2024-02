VIDEO. La mort à 101 ans de Micheline Presle, en haut de l'affiche durant plus de 60 ans

Du "Diable au corps" aux "Saintes chéries", l'une des plus grandes actrices du cinéma français s'est éteinte ce mercredi 21 février.

Elle a commencé sa carrière en 1937, et en 2015, elle tournait encore : de ses premiers à ses derniers rôles, Micheline Presle aura traversé le cinéma français comme personnes. Trouvant la notoriété dès les années 40, notamment avec "Boule de suif" ou "Le diable au corps", elle ne quittera plus le haut de l'affiche pendant trois décennies, inondant le grand écran de sa bonne humeur rayonnante, et poursuivant une carrière internationale aux Etats-Unis et en Italie notamment.

Dans les années 60, elle goûta à la télévision avec succès avec "Les saintes chéries".

Elle a reçu un César d'honneur pour l'ensemble de son oeuvre en 2004.