Municipales en Aveyron : "Ça y est, j’ai l’écharpe, je suis maire", Christine Teulier est officiellement la première femme maire d’Aubin

Christine Teulier est devenue officiellement la première femme maire d’Aubin. Du côté de l’opposition, le doute subsiste encore sur l’identité des conseillers municipaux.

"Elle est là je crois." C’est en toute fin de séance que Christine Teulier a officiellement revêtue sur l’épaule droite l’écharpe tricolore, rangée soigneusement dans le petit meuble sous le buste de Jules Cabrol dans la salle du conseil de la ville. "Ce soir, c’est un petit peu stressant. Ça y est, j’ai l’écharpe, je suis maire. C’est une grande fierté", exprime la tête de liste d’Unis et Solidaire pour Aubin, vainqueure des élections municipales anticipées avec 54,93 % des suffrages contre le maire sortant, Michel Baert.

C’est ce dernier, accompagné de son bras droit durant sa mandature Maurice Couderc, qui a ouvert la séance d’installation, dans le plus grand calme souhaitant à tous "un bon conseil" avant que les deux ne se retirent. Un départ qui a laissé les 21 élus majoritaires seuls autour de la table, aucun des quatre autres élus minoritaires n’étant présents. Unique information, l’identité provisoire de ces derniers, sur lequel planait le mystère après l’annonce, dès le soir du second tour, du retrait de Michel Baert de ses nouvelles fonctions d’élu minoritaires, suivi par nombre de ses colistiers.

Une décision que le maire sortant n’a pas encore mis à exécution, son nom faisant partie de la liste annoncée des six élus siégeant issus de sa liste "Construisons notre Aubin", dont Maurice Couderc (n°5), Marie-Emilie Botella (n° 6), Lionel Aulanier (n° 7), Maryline Salvan (n° 12), seule rescapée de la liste menée par Brigitte Rodriguez fusionnée au second tour, et Ambdillah Bacar (n° 15).

Déjà élus vice-présidente de Decazeville communauté

Doyenne de l’assemblée, Nicole Jannot a présidé la séance et le vote à bulletin secret du maire puis des 8 adjoints. Et sans surprise, le nom de Christine Teulier, déjà élue jeudi vice-présidente de Decazeville communauté, a retenti 21 fois dans la salle du conseil, où une cinquantaine de personnes assistait à la formalité. En suivant, Michèle Joseph-Edmond, Bernard Augier, Magali Garric, Jean-Pierre Baldit, Michèle Pleinecassagne, Théo Bentrari, Michèle Macaluso et Laurent Baltrons ont été élus, dans cet ordre, adjoints au maire.

"Il n'y a que 20 % de femmes maires en France"

"Après ces mois chaotiques pour notre commune, vous avez choisi la liste de cohérence et d’apaisement que j’ai eu l’honneur de conduire. Je suis très heureuse d’être la première femme maire d’Aubin, il n’y a que 20 % de femmes maires en France", a lu, émue, Christine Teulier, en remerciant l’assistance. "Nous allons nous mettre rapidement à l’œuvre […] Je veux être une élue de proximité. La porte de mon bureau sera toujours ouverte à qui veut me rencontrer. […] Notre mandat sera court mais notre responsabilité sera grande", a conclu la nouvelle édile, qui a deux ans pour faire ses preuves.