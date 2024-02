Luc-la-Primaube. Elles ont attrapé le virus des fleurs

La MJC de Luc-la-Primaube propose, salle Courrier sud et lettre à l’Espace St-Exupéry à La Primaube, plusieurs ateliers durant la saison 2023-2024 pour apprendre à composer des bouquets originaux et personnalisés au fil des saisons. Laurence Lacombe, créatrice florale, anime ces ateliers et leur fait partager sa passion. Ces dames, couteau, sécateur ou ciseaux en mains, avec un cercle, du fil coton, de la passementerie ou des lanières de tissu, des fleurs séchées, des tillandsias ou feuillages frais… ont fait preuve d’imagination, de créativité et d’un grand sens artistique pour mettre en valeur leur composition, un "accroche rêve et son bouquet".

Prochain atelier le jeudi 14 mars à 20 h 30. Thème retenu : "Tissage végétal". Renseignements auprès de Danielle Jeanjean au 05 65 69 49 55 ou de Laurence Lacombe au 06 15 20 38 54.