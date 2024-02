METEO. Vents violents, fortes pluies, neige : la dépression Louis commence à secouer la France, 26 départements en vigilance orange

Ce jeudi 22 février, la dépression Louis va s'installer peu à peu par l'ouest sur la France, amenant de fortes rafales de vent, de la pluie et progressivement de la neige, attendue à basse altitude pour les journées de vendredi et samedi.



Précédée de pluies, la dépression Louis va se creuser ce jeudi 22 février dans l'après-midi en Manche puis Mer du Nord. Dans son sillage, des pluies plus marquées, accompagnées d'un fort coup de vent vont se produire sur le pays, selon Météo France.

Des pluies marquées, fort coup de vent

Mais ces pluies, parfois importantes, se produiront dès la nuit de mercredi à jeudi du centre-ouest aux Alpes. Cette perturbation pluvieuse et venteuse très active va traverser le pays d'Ouest en Est en journée de jeudi.

Des rafales jusqu'à 120 km/h

Selon Météo Express, la pluie sera présente sur plus des deux tiers du territoire dès le matin. Il n'y aura guère que le sud de la France qui connaîtra moins de précipitations. Les vents violents débuteront dans l'après-midi, avec de pluies plus intenses, d’abord sur les régions océaniques puis de l’Aquitaine à l’Artois en fin d’après-midi, avec de violentes rafales jusqu'à 90 à 110 km/h voire 120 près du littoral., 70 à 90 km/h dans les terres, voire 100 km/h au pied des Pyrénées.

65 départements en vigilance, dont 26 en orange

Avec ce passage de la dépression Louis, au total 65 départements vont connaître une vigilance ce jeudi 22 février, pour une ou plusieurs raisons. Parmi eux, 21 sont en vigilance orange : 19 pour les vents violents, en Normandie, dans le nord et en région parisienne, et deux pour la pluie et les inondations (Vendée et Deux-Sèvres).

62 départements seront aussi en vigilance jaune pour vents violents, dont 12 départements d'Occitanie, le treizième, les Hautes-Pyrénées étant en orange.

Aveyron

Tarn

Tarn-et-Garonne

Haute-Garonne

Lot

Ariège

Hautes-Pyrénées

Gers

Gard

Hérault

Aude

Pyrénées-Orientales

Lozère

Avec les Deux-Sèvres et la Vendée en vigilance orange, pas moins de 48 départements seront en vigilance jaune pour les pluies et les inondations, principalement sur la moitié nord du pays et les Alpes du nord.

20 départements seront en vigilance jaune pour les risques de crues, dans le centre-ouest, la Normandie et le nord.

Les 8 départements du littoral atlantique allant du Finistère aux Pyrénées-Orientales sont en vigilance jaune "vagues submersion". Sur cette même façade atlantique, plus les Côtes-d'Armor, la Manche et le Calvados, attention aux risques d'orages, en soirée notamment, avec de possibles chutes de grésil sur le nord de la Bretagne.

Vent, pluies, crues, orages : vers un week-end agité. Météo France

La neige arrive

Enfin, en soirée et la nuit suivante, la limite pluie-neige descend à 800-1000m avec des chutes de neige abondantes sur les Alpes. Cette limite pluie-neige devrait encore s'abaisser pour samedi voire dimanche entre l’Hérault, l’Aveyron et la Lozère, avec de belles chutes de neige.