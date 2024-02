Espalion. Réception en mairie pour les échanges Erasmus

Dernièrement avaient lieu au collège-lycée Immaculée-Conception des moments d’échange dans le cadre du projet Erasmus + "Healty Education éducation & active lifestyle turn into happiness" & "Health". Ce projet vise à promouvoir un mode de vie sain grâce à un régime alimentaire approprié et à des exercices physiques. Il a pour objectif de créer de nouvelles habitudes et des compétences qui aideront les enfants à prendre soin de leur propre santé. En suivant, les partenaires (Italiens, Turcs, Espagnols) ont été reçus en mairie. L’occasion pour le maire Éric Picard de rappeler la volonté sportive et la tradition d’accueil de la ville et son soutien à cette démarche d’échange. Pour sa part, Madame Guarriguet a rappelé l’importance pour les jeunes de s’ouvrir à l’international et profité de l’occasion pour remercier l’équipe pédagogique pour son investissement.