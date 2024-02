Luc-la-Primaube. Une conférence sur la place des grands-parents aujourd’hui

Dans le cadre de son Animation Locale et Culturelle, la MJC a organisé une conférence à l’Espace Antoine de St-Exupéry à La Primaube, animée par Amélie Rivet Vernhes, thérapeute conjugale et familiale et orchestrée par François Bégaudeau, directeur de l’accueil de loisirs de la MJC et animateur de vie sociale. Le thème retenu était "Grande-parentalité, où en sommes-nous ?". Quelle place pour les grands-parents aujourd’hui ? De parent à grand-parent, quel passage ? Quelle mutation ? Lorsque les parents se séparent, quelle implication pour les grands-parents ? Piliers de la famille, les grands-parents jouent un rôle essentiel entre repères et valeurs, transmission et réconfort. Les parents d’aujourd’hui seront certainement les grands-parents de demain, avec un regard différent posé sur les êtres chers qui composent leur famille. Si devenir grands-parents est un événement attendu avec impatience, ce statut particulier est synonyme de grandes responsabilités. On va attendre des grands-parents plusieurs choses comme le renfort au quotidien (le temps libre pour garder les petits enfants, attention il ne faut pas devenir les nounous de substitution), la transmission des valeurs familiales, les histoires de famille, les traditions… De parent à grand-parent, quel passage ? Quelle mutation ? Quels liens maintenir avec les enfants qui grandissent ? Avec les adolescents ? Un lien intergénérationnel. Les grands-parents sont le repère du passé, celui des souvenirs, des bons conseils, des traditions. Lorsque les parents se séparent, quelle implication pour les grands-parents ? Les grands-parents jouent le rôle de l’apaisement. Pour terminer, les différents types de grands-parents ont été abordés : biologiques, de cœur, sans liens biologiques. Peu importe, il ne faut pas oublier que le rôle des grands-parents ce n’est pas d’éduquer mais d’être dans le jeu et la transmission. Le principal c’est que chacun trouve sa place en respectant les besoins de chacun.