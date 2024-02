Aveyron : "Un mécontentement global", les sapeurs-pompiers en grève pour réclamer renforts et hausse des rémunérations

Les sapeurs-pompiers de l'Aveyron dénoncent une absence de renforts, pourtant promis par leur conseil d’administration, et demandent des hausses de salaires dans un contexte de forte inflation.

La totalité des interventions restant assurée, la seule visibilité du mouvement de colère qui agite depuis lundi 19 février 2024 les sapeurs-pompiers, réside en ces banderoles installées sur de nombreux ronds-points et centres de secours, aux quatre coins du département.

"Le mouvement est suivi"

"Le mouvement est suivi", assure le représentant d’Avenir secours 12, Olivier Gastineau, mobilisé en intersyndicale aux côtés de Force ouvrière et de la CGT.

Les raisons de ce mouvement de grogne sont multiples, comme l’expliquent les organisations mobilisées : "D’abord, le non-respect des engagements pris par le conseil d’administration du Sdis au sujet de l’augmentation du nombre des sapeurs-pompiers professionnels dans les centres de secours aveyronnais".

Une augmentation des effectifs validée il y a deux ans par le président du conseil d’administration (et du conseil départemental) Arnaud Viala mais sur laquelle il semble aujourd’hui être revenu, selon Olivier Gastineau.

"Des moyens pour notre sécurité et celle de l’Aveyron"

"Lors d’une réunion concernant la réorganisation du Sdis, il nous a dit que ça allait se faire à personnel constant", regrette Olivier Gastineau, "d’autant que le nombre de nos missions augmente".

"Cette approche impacte beaucoup de Sdis en France, pour lesquels les conseils d’administration ont tendance à ne pas demander d’augmentation des budgets. Il y a un déficit de pompiers volontaires, cette situation aboutit à un mécontentement global. Il nous faut des moyens pour travailler, pour notre sécurité et celle de l’Aveyron", explique le syndicaliste.

"Compenser l'élévation du niveau de vie"

Autre demande formulée par l’intersyndicale : "Une hausse des rémunérations et l’extension des avantages sociaux pour compenser l’élévation du niveau de vie".

Une réunion prévue le 26 février

Les grévistes s’en remettent désormais à la réunion qui doit se tenir ce lundi 26 février avec le conseil d’administration et leur direction. Car, comme le rappelle le représentant d’Avenir secours, "les pompiers ne sont pas là pour faire grève mais pour porter secours".

Le conseil d’administration se veut "vigilant"

"Le Sdis a fait beaucoup d’effort dernièrement pour augmenter le nombre de pompiers. Là, nous sommes confrontés à la réalité : augmentation du risque des incendies estivaux, nécessité d’entretenir le matériel, de réhabiliter certains centres de secours, inflation", explique de son côté Arnaud Viala, président du conseil d’administration.

Une absence d’embauches guidée par un contexte financier difficile ? "Je ne le résumerai pas comme cela", reprend Arnaud Viala. "Le Sdis a l’obligation de s’inscrire dans l’adaptation à des risques plus forts et plus nombreux, et nous devons garder cette spécificité d’avoir 40 centres de secours dans le département, pour être au plus près des habitants, et on se doit d’être vigilants sur la façon dont on engage les dépenses".

Un nouveau préavis de grève déposé

Les trois syndicats ont déposé un nouveau préavis de grève pour la période du 26 février au 10 mars. Afin de maintenir la pression, dans l’attente d’une issue favorable à cette réunion dont "ils espèrent beaucoup".