Espalion. La société de pétanque a formé les équipes pour le championnat des clubs

La pétanque saint-cômoise s’est réunie vendredi dernier, salle de la mairie, afin de former les différentes équipes qui participeront aux championnats par équipes de clubs 2024.

Emmanuel Barroso, coprésident ouvrait la réunion en annonçant sa démission pour raisons personnelles et laissait la parole à l’autre coprésident Christian Auguy qui devient ainsi seul président pour la saison.

Quatre équipes seront engagées dans le championnat des clubs vétéran de division 3 qui débutera le 23 mai. Elles auront pour capitaines Emmanuel Barroso, Christian Auguy, Patrice Rieu et Joël Fouquet.

Deux formations dirigées par Florent Ramos et Christian Auguy participeront au championnat Open en division 3 et division 4. Une équipe portera les couleurs du club en championnat par équipes féminines et une dernière est prévue en coupe de France. Jean-Claude Viguier a présenté le site internet du club qui fournira toutes les informations utiles et permettra de s’inscrire pour les championnats départementaux.

Enfin, une journée de nettoyage était prévue sur le nouveau terrain, dans la plaine de Lévinhac.