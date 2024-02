Villefranche-de-Rouergue. L’Appel à projets 2024 du contrat de ville est lancé

Pour la 3e année consécutive, la commune de Villefranche, l’État et la Communauté de communes ouest Aveyron lancent un appel à projets (AAP) du contrat de ville.

Cet appel à projets est ouvert aux associations, aux collectivités et aux bailleurs sociaux proposant des actions qui favorisent la cohésion sociale, l’emploi et le développement économique ainsi que – c’est nouveau – la transition écologique. "Et ce, afin de lutter contre les inégalités sociales entre les habitants du quartier prioritaire de la Politique de la ville (QPV) et le reste du territoire, et pour l’accès aux droits. Une attention particulière sera portée aux actions s’inscrivant dans la durée (pluriannuelles)", indique la municipalité. La clôture de l’appel à projets est fixée au mercredi 6 mars 2024 à minuit.