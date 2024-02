Sévérac d'Aveyron. Le Challenge Sud-Aveyron "Michel Rohi" de Judo à Sévérac

La seconde manche du Challenge Sud-Aveyron "Michel Rohi" de Judo aura lieu à Sévérac-d’Aveyron, le dimanche 3 mars.

Il s’agit d’un gala interclubs qui réunira les jeunes judokas âgés de 7 à 14 ans, en provenance de La Cavalerie, de Millau, de Roquefort, de Saint-Affrique et de Séverac-d’Aveyron.

Le rendez-vous est fixé à 13 h 30 au gymnase de Sévérac-d’Aveyron pour les participants et les personnes accompagnatrices, ainsi que celles qui souhaitent encourager les jeunes sportifs. La rencontre est ouverte aux babys (3-5 ans), aux minipoussins (6-7 ans), aux poussins (8-9 ans). La manifestation sportive se terminera aux alentours de 16 h 30 environ. Bon courage à tous les participants, et n’hésitez pas à venir encourager les pratiquants de cet art martial. Une collation sera offerte aux jeunes judokas en fin d’épreuve et une buvette sera organisée dans le cadre de la manifestation.

L’accès à la manifestation est libre.

L’équipe organisatrice de cette manche (le Judo Club de Sévérac) espère que vous serez nombreux à venir soutenir nos jeunes judokas méritants, lors de cette nouvelle étape du challenge sud Aveyron le 3 mars.