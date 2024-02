Luc-la-Primaube. Le vide-greniers de Jardeco a rencontré un énorme succès populaire

Tout dernièrement, l’association Jardéco organisait son vide-greniers dans la salle d’animation de Luc. La veille, les membres de l’association avaient préparé la salle et disposé près de 100 tables afin d’accueillir dans une parfaite organisation tous les exposants. Cette après-midi s’est clôturée par une auberge espagnole durant laquelle l’ensemble des membres de Jardéco, accompagnés de leurs conjoints, ont pu partager un bon moment de convivialité.

Le lendemain, nos jardiniers étaient déjà à pied d’œuvre dès 6 heures du matin pour accueillir les premiers exposants qui attendaient devant la porte. Rapidement, un ballet incessant de vendeurs équipés de cartons, chariots, caisses en tout genre s’est mis en mouvement avant d’aller déguster un café accompagné de fouace offert par l’association. Durant toute la journée, le public s’est succédé pour venir chiner et acheter les nombreux objets de collection, décoration, vaisselle, vêtements et outils et tout genre. Cette journée s’est déroulée dans la bonne ambiance, de manière décontractée, où chacun a pu déambuler, et faire un arrêt gourmand proche du comptoir pour déguster les nombreuses pâtisseries maison, sans oublier les délicieuses crêpes préparées à la demande par notre ami Jacques Couderc. Cette manifestation qui remporte chaque année toujours plus de succès avec un taux de satisfaction au vert sera tout naturellement reconduite l’année prochaine.