Rodez : c'est quoi la Rogaine des Ruthènes, cette "chasse à la balise" qui fait son retour samedi 2 mars ?

Après une première édition réussie, Raid aventure Aveyron organise à nouveau cette grande chasse à la balise, accessible aussi bien aux débutants qu’aux plus affûtés.

Après une première édition unanimement saluée, la Rogaine des Ruthènes, sous la houlette de Raid aventure Aveyron revient à Rodez samedi prochain, le 2 mars.

À une semaine de l’ouverture de la pêche, il s’agira là pour les participants d’une grande chasse à la balise géante. Des balises à débusquer qui seront positionnées dans la ville et ses environs ; de telle sorte qu’il y en ait pour tous les profils.

Cette Rogaine est en effet ouverte aussi bien aux grands aguerris de la course à pied, qu’à ceux qui s’y adonnent le dimanche ou quand il fait beau ! C’est en effet une épreuve ouverte aussi bien aux équipes (de deux à cinq personnes) très sportives qu’aux familles qui ont envie de passer une après-midi sympathique à découvrir la ville d’une manière plutôt originale.

Des formats de 2 heures, 4 heures et 6 heures ont ainsi été dessinés par les organisateurs. " Le format 6 h sera particulièrement relevé avec un peu plus de technicité sur certains postes et davantage de stratégie… ", préviennent les organisateurs qui, l’an passé, avaient envoyé ces coureurs aguerris jusqu’à la vallée d’Ampiac.

Pour chaque format, le but est de gagner un maximum de points, chaque balise trouvée en rapportant un certain nombre. Suivant les formats choisis par les équipes, celles-ci partiront à 10 h, 12 h ou 14 h, l’objectif étant que tout ce beau monde se retrouve avant 16 heures (deux points de pénalités étant attribués pour chaque minute dépassée).

Le rendez-vous est fixé sur la place des Rutènes, 15 minutes avant le départ. Les cartes seront données 5 minutes avant le départ dans une zone fermée. L’ouverture des cartes et la sortie de la zone fermée auront lieu à l’heure précise de départ (selon le format). Le coup d’envoi sera lui donné du côté du kiosque du jardin public. L’an passé, un soleil printanier avait accompagné les participants. Espérons qu’il en sera de même pour cette deuxième édition qui animera la ville !

Renseignements et inscriptions sur le site : raid12.wixsite.com/raidaventureaveyron Contact : 06 08 90 27 57.