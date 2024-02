Rodez : une immersion dans la cuisine mexicaine à la Cantina

Élodie et Julien Bimes-Beck proposent de faire voyager les papilles des habitués, et des nouveaux clients, au restaurant mexicain la Cantina. Une affaire qu’ils viennent de reprendre.

Élodie et Julien Bimes-Beck, âgés de 40 ans, ont repris les rennes du restaurant mexicain la Cantina, situé au 14 boulevard François-Fabié, récemment. Une histoire d’amour entre les deux, qui s’est transformé en une aventure culinaire depuis trois ans. Julien a grandi à Pont-de-Salars. Issu de la restauration, il a fait découvrir son univers à sa compagne Élodie. Un changement de vie pour la fleuriste, qui a choisi de s'installer en Aveyron il y a sept ans pour se rapprocher de sa famille. Pourtant l’objectif reste le même : "donner du plaisir aux gens !"

Avant de s’installer au piton, le couple, tenait La fleur des saveurs, un café à Salles-Curan. Une reprise qui devait durer qu’un été, et qui finalement s’est étalée sur deux ans. En parallèle, Élodie continuait à vendre des fleurs et Julien était cuisinier à la maison de retraite du village.

La cuisine mexicaine, un défi pour le couple

Un rythme effréné qui leur a donné envie de tout lâcher pour recommencer à zéro. "À Salles-Curan, la fréquentation était irrégulière, il fallait travailler l’été. Notre objectif aujourd’hui est de tenir une bonne adresse, qu’on se plaise à y travailler et qu’on vive pleinement de notre activité", explique Julien.

Le bouche-à-oreille les a alors conduits jusqu’à la Cantina, créé il y a 25 ans. Sous les conseils de leur prédécesseur Éric De Seguins, ils ont décidé de perpétuer la tradition mexicaine. Pour Julien, issu de la cuisine traditionnelle française, "c’est tout nouveau. Mais ça me plaît, et ça nous fait un défi. Éric nous a partagé ses recettes, nous a aiguillés sur les bons piments et les bonnes épices à choisir, leur dosage…"

De nouvelles saveurs que le couple travaille avec des produits frais. "On fait quasiment tout maison, c’est ce que recherchent les gens mais c’est aussi la passion du métier", poursuit Julien. Leur produit phare : les fajitas. "Les gens nous disent : on retrouve les saveurs de la Cantina que l’on a connue. La fréquentation démarre doucement mais on a de bons espoirs pour la suite", conclut-il, sous le regard approbateur de sa femme.

Le restaurant la Cantina est ouvert le mardi de 12 h à 13 h 30, les mercredis et les jeudis de 12 h à 13 h 30 et de 18 h 30 à 21 h 30 et les vendredis et samedis de 12 h à 13 h 30 et de 18 h 30 à 22 h. Contact au 05 81 19 01 22.