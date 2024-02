Onet-le-Château. Un séjour ski parfait pour les ados de l’accueil-jeunes

Comme à chaque vacance de février, la MJC d’Onet-le-Château organise un séjour ski. Cette année, il s’est déroulé du 14 au 16 février, à la station du Lioran, pour 24 jeunes accompagnés par Farid, Sébastien et Samuel. Ils ont posé leurs valises mercredi en fin de matinée, au centre de vacances de Chantarisa à Ruynes-en-Margeride (Cantal). Après avoir mangé "un bout", le groupe a rejoint la station du Lioran pour récupérer le matériel de ski et les forfaits et profiter des pistes dès l’après-midi, avec des conditions idéales. En 3 groupes de niveau, cette première après-midi a permis pour les uns de retrouver leurs sensations sur les skis et pour les autres, d’apprendre les bases et d’appréhender leurs premières pistes prudemment mais sûrement. De retour à l’hébergement, les jeunes se sont installés dans leur chambre, avant de se restaurer et préparer la journée du jeudi. Dès 9 h, le groupe a embarqué dans les minibus, prêt pour une journée entière de ski. Arrivé sur la station et équipé, chacun a rejoint son groupe où déjà de remarquables progrès ont pu être constatés. Noham et Naoufel, 11 ans chacun, diront d’ailleurs : "Pour la première fois, en fait c’est facile le ski !" Après un pique-nique revigorant dans la salle "hors sac", ils sont repartis sur les pistes pour l’après-midi.

Une journée intense de ski, où chacun a pu progresser à son rythme, malgré le peu de pistes ouvertes, par manque de neige, mais avec une météo idéale. La soirée a été très calme autour d’un bon repas bien mérité. Le vendredi matin, après un réveil échelonné, les jeunes ont préparé leurs valises pour un retour dans l’après-midi. Mais avant, pour profiter encore un peu de la glisse, le groupe a rejoint la patinoire du Lioran pour cette fois, chausser les patins et profiter de la glace. C’est donc bien fatigués mais avec la tête remplie de beaux souvenirs, qu’ils ont regagné Onet-le-Château, impatients de raconter cette belle aventure à leur famille, en attendant l’année prochaine pour de nouvelles sensations.