Espalion. Une plongée enchantée dans le passé

Après la Canebière, Les Chanteurs d’Espalion "montent" à Paris.

Dimanche dernier, Les Chanteurs d’Espalion ont offert au public une véritable plongée dans le passé. Après avoir captivé les spectateurs pendant 13 représentations avec leur spectacle "Un de la Canebière", la troupe a dévoilé son tout nouveau spectacle, "Un bougnat à Paris".

Une soirée mémorable

Dans la salle Claire-Bonnet de l’ancienne gare, "Un bougnat à Paris" a débuté sous les auspices d’un triomphe retentissant.

Sous la direction de leur remarquable pianiste, les comédiens-chanteurs ont accompli un véritable tour de force en ressuscitant avec brio une époque révolue de la vie parisienne, telle que vécue par les Aveyronnais montés à Paris.

À travers des échanges espiègles et des interprétations magistrales de mélodies emblématiques, ils ont transporté le public dans le Paris d’antan. Le répertoire, composé d’une vingtaine de chansons tels que "Les fiancés d’Auvergne", "Sous les ponts de Paris", et "Le poinçonneur des lilas", a rappelé à tous une époque révolue de la capitale. Ces mélodies intemporelles ont été reprises en chœur par une audience enchantée, ajoutant une dimension de convivialité et de partage à cette soirée mémorable. À la fin du spectacle, l’expression de satisfaction se lisait aussi bien sur les visages radieux des spectateurs que sur ceux des 8 artistes amateurs.

Après des mois de travail acharné et de répétitions sans relâche, leur soulagement était palpable d’avoir relevé avec succès ce premier grand défi devant le public.

Cette première représentation a ainsi marqué le début d’une aventure prometteuse pour "Un bougnat à Paris", laissant entrevoir un horizon plein de succès pour cette production.

Remerciements et excuses

Seuls 170 spectateurs ont pu assister à cette représentation. Malheureusement, la demande a dépassé de loin la capacité de la salle, laissant de nombreuses personnes à l’extérieur. La troupe des Chanteurs d’Espalion tient à exprimer sa plus profonde gratitude envers le public chaleureux qui a enrichi cette soirée de sa présence, rendant ainsi cet événement encore plus mémorable. Cependant, ils souhaitent également présenter leurs excuses les plus sincères à toutes les personnes qui n’ont pas pu entrer pour des raisons de sécurité. Ils espèrent ardemment qu’une autre opportunité se présentera à elles pour partager ce moment à l’avenir.