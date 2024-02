VIDEO. L'exercice militaire ne se passe pas comme prévu à cause du vent : un parachutiste atterrit sur la route devant les voitures

Sur cette voie rapide où la vitesse est limitée à 110 km/h, près de Bastia, un militaire a atterri en parachute en plein milieu de la route.

L'exercice militaire ne s'est pas tout à fait passé comme prévu vendredi 23 février 2024, mais heureusement n'a pas fait de blessé. Des vidéos amateurs ont capté le saut en parachute de nombreux militaires dans le ciel de Bastia... alors que le vent soufflait particulièrement fort. L'un des militaires a été emporté un peu trop loin de son point de chute et a fini par se poser sur la route devant les voitures.

Comme on peut le voir sur cette vidéo relayée par nos confrères de Corse-Matin, les voitures ont freiné sur la route territoriale 11, une voie rapide où la vitesse est limitée à 110 km/h au sud de Bastia. Le militaire a replié son parachute aussitôt après avoir touché terre, en s'écartant le plus vite possible des voies.

Le vent les a fait dériver sur plusieurs centaines de mètres

Un exercice militaire était bien en cours, a confirmé le 2e Régiment étranger de parachutistes de Calvi. Les sauts devaient être effectués au-dessus de la zone d'atterrissage de Borgo, mais le vent de nord s'est mis à souffler puissamment alors que les militaires avaient déjà sauté de l'avion. Ils auraient dérivé vers le sud "sur plusieurs centaines de mètres", a confié le Régiment à Corse-Matin.