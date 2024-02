Sénergues. Carnaval hôte de marque de la bibliothèque

Pendant que Marie-Noëlle et Simone accueillaient au rez-de-chaussée les habitués de la bibliothèque, il y avait grande animation au premier étage.

En effet en cette période de carnaval les bénévoles en charge de la bibliothèque avaient prévu une animation d’actualité à savoir la confection et la décoration de M. Carnaval, mais aussi de déguisements et de masques. Sous la conduite de Marlène, Claudine, Yvette, Véronique et Lucie, une dizaine d’enfants se sont appliqués à la réalisation de tous ces accessoires indispensables à la réussite de cette tradition païenne qui remonte à l’époque romaine et dont l’église au Moyen-Âge l’a fait coïncider avec la liturgie chrétienne et marque le début du carême.

La joyeuse bande bien déguisée a eu le plus grand plaisir de faire déambuler M. Carnaval dans les rues de Sénergues sous les yeux émerveillés des habitants. Ils sont revenus super contents à la bibliothèque où les attendait un somptueux goûter aux crêpes offert par les bénévoles, avant d’installer M. Carnaval dans la vitrine. Il y a de la nouveauté, du côté de la bibliothèque puisque l’équipe des bénévoles annonce l’ouverture de la structure, le samedi 2 mars de 9 h 30 à 12 h.

Elle sera désormais ouverte les premiers et derniers samedis du mois pour faciliter la lecture aux personnes qui travaillent.

À noter le mercredi 6 mars dans le cadre de son ouverture habituelle, Laurette et Brigitte proposeront un atelier couture.

Cette initiation gratuite pour les débutantes ou débutants permettra de confectionner au choix des carrés démaquillants, des petites trousses, des pochettes pour serviettes… Tout le matériel sera fourni par les animatrices. À vos aiguilles.