Najac. Le ramassage scolaire évoqué par les élus

Lors de la dernière réunion publique du conseil municipal, un point a été effectué sur les conditions d’organisation de transport scolaire pour les élèves domiciliés hors du département. Laurence Millat, maire adjointe a proposé de reconduire, comme chaque année, le versement d’une subvention d’un montant de 189,50 euros pour chacun des enfants concernés. Ce montant correspond à celui que verse la commune à la Région pour le transport des élèves "ayant droit" en 2024. La délibération a été adoptée à l’unanimité.

Laurence Millat est aussi intervenue sur la subvention complémentaire destinée à l’école publique en vue du financement du voyage scolaire de 2024. L’élue suggère d’accorder 1 900 euros supplémentaires aux subventions déjà votées pour le fonctionnement (adoptée à l’unanimité). En clôture de ce conseil municipal, furent abordées les déclarations d’intention d’aliéner sur droit de préemption urbain. Les trois premières sont votées à l’unanimité pour refuser de préempter. La dernière concernant la vente d’un bien situé au 33, place du Faubourg, "l’épicerie du coin", a suscité des votes divers. Claude Rabayrol qui avait le pouvoir de Mathieu Laroussinie a précisé que ce dernier lui a donné mandat pour s’opposer à cette vente. Claude Rabayrol préférant lui s’abstenir. Résultat final des votes douze votes pour refuser la préemption par la commune, une voix contre et une abstention.

La prochaine séance publique du conseil municipal est programmée pour jeudi 29 février à partir de 20 heures à la salle des fêtes. Le public peut être présent, et les présents aussi poser des questions aux élus en fin de conseil. La réunion sera filmée et retransmise en différé sur le site et la page Facebook de la commune de Najac.