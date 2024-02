Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Des rencontres prisées entre Ehpad

Depuis mai dernier, le service animation de l’Ehpad Étienne Rivié et celui de l’Ehpad d’Espalion ont instauré les rencontres interétablissements. Ces rencontres permettent de créer du lien entre les résidents des différents Ehpad, une ouverture sur l’extérieur. Dans ce cadre, jeudi 15 février, sept résidents de l’Ehpad d’Espalion sont venus à l’établissement local pour passer un après-midi d’échange et de partage. Au cours de cette visite, chants et danses ont émaillé la rencontre qui s’est clôturée autour d’une généreuse collation avec "une crêpe party". Depuis la création de cette animation, les animatrices ont constaté que les résidents apprécient ces moments de retrouvailles. Ils se reconnaissent et aiment partager des anecdotes. Des liens se sont noués entre eux. D’autres rencontres interétablissements se dérouleront au cours de l’année. De beaux moments en perspective.