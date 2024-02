Gastronomie : les Capucins de la famille Bras bientôt de retour sur l'aire du viaduc de Millau, on connaît le nom du repreneur de l'espace gourmand

Le Département de l'Aveyron a désigné le nouvel exploitant de l'espace gourmand de l'aire du viaduc de Millau.

On connaît désormais le nom du repreneur qui va gérer l'exploitation de l'espace gourmand de l'aire du viaduc de Millau, propriété du Département.

Qui est Séphane Camberlin ?

Selon nos confrères de Midi Libre, il s'agit du Saint-Affricain Stéphane Camberlin qui, à compter du 1er avril 2024, sera derrière les fourneaux. Le quadragénaire est l'actuel propriétaire et gérant de l’hôtel-restaurant du Combalou à Lauras, et depuis début février, il a repris la direction du complexe hôtelier Cap Vert à Saint-Affrique.

Il succède aux Gineste

Stéphane Camberlin succède à Cathy et Vincent Gineste, les propriétaires de la franchise Chez Léonie, qui avaient repris l'affaire durant l'été 2023.

La famille Bras aux commandes pendant 16 ans

En 2022, après seize années d’exploitation du point de restauration de l’aire de Brocuéjouls, André, Michel et Sébastien Bras avaient décidé de passer la main.

Le Capucin, une franchise Bras

Le restaurateur saint-affricain déclinera notamment le fameux concept du Capucin dont il détient désormais la franchise. Le Capucin, cette galette cuite sur l’instant et garnie de produits locaux, a largement contribué à faire la réputation de l'espace gourmand du Viaduc. Cette galette en forme de cône est cuisinée à base de farine de sarrasin et de seigle.

D'un vieil ustensile de cuisine à une galette conique

Michel Bras, avec la complicité de son frère André et de son fils Sébastien, s’est inspiré de la forme de ce vieil ustensile de cuisine à l'origine, et utilisé en Aveyron, pour créer cette galette conique et mettre au point la machine à capucins.