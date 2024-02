Salon de l'agriculture : les produits de l'Aveyron d'ores et déjà médaillés !

Qui dit premiers jours d’ouverture, dit médailles ! Ce week-end du 24 et 25 février, foie gras et vins aveyronnais ont été décorés.

C’est un incontournable du Salon de l’agriculture. Lors de chaque édition, de nombreux producteurs s’arrachent pour obtenir le précieux sésame, une médaille, si possible en or, porte de Versailles. En ces deux premiers jours d’ouverture, ce week-end du 24 et 25 février, des Aveyronnais se sont déjà illustrés, récompensés aux concours des foies gras et des vins.

Un foie gras en or

Quatre foies gras aveyronnais ont visiblement séduit le jury. Et l’un d’entre eux obtient même la médaille d’or. Il s’agit du produit espalionnais du Manoir Alexandre, pour le foie gras entier de canard semi-conserve - assaisonnement simple - date limite de consommation inférieure à trois mois. Cette fois-ci pour une date limite de conservation supérieure à trois mois, toujours à Espalion, Nord-Aveyron porc décroche la médaille d’argent et AFG foie gras prend le bronze.

Sont également récompensés les lycéens villefranchois de Beauregard. Ils obtiennent la médaille de bronze dans la catégorie foie gras entier de canard en conserve - assaisonnement simple.

Le marcillac primé !

La coopérative des Vignerons du Vallon, basée à Valady, obtient les honneurs du jury. Trois de ces crus ont été distingués et deux obtiennent l’or. Il s’agit du vin rouge commercialisé sous la marque "les Burons", millésime 2022, la "cuvée réservée" obtient la même distinction, toujours pour la production 2022. Enfin, un rosé obtient la médaille d’argent. Il s’agit là encore de l’appellation "les Burons", millésime 2023.

En attendant la suite, le concours race aubrac, toujours très attendu, aura lieu ce mercredi 28 février.