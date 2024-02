Météo : fortes pluies et importantes chutes de neige avec risque d'avalanche dans les Pyrénées, 7 départements placés en vigilance orange

Ce mardi 27 février, le mauvais temps persiste sur l'extrême sud-est et près des Pyrénées avec la poursuite de pluies soutenues ainsi que de fortes chutes de neige en montagne, dès 800 à 1000 m d'altitude. Six départements sont placés en vigilance orange pour crues et un pour avalanches.

Ce mardi 27 février, si le temps commence à se calmer au nord de la Loire, en revanche, la grisaille et l'humidité restent bien présentes au sud du pays, avec de la neige sur le massif des Pyrénées et encore des pluies au sud-ouest. Les 7 départements placés en vigilance orange et les 55 en vigilance jaune ce mardi 27 février. Capture d'écran - Météo France Six départements en vigilance orange pour crues Si le ciel s'éclaircit enfin sur le Nord, le département du Pas-de-Calais reste toutefois toujours placé ce mardi 27 février en orange pour des crues importantes en cours sur l'Aa, la Canche et la Lys, indique Météo France. Au sud ouest du pays, ou la Dronne et l'Isle sont surveillés de près, les départements de La Charente, la Charente Maritime, La Dordogne et la Gironde sont eux aussi en alerte orange pour crues, tout comme la Seine-et Marne. Les Pyrénées Atlantiques en vigilance orange pour avalanches Si la montée des eaux préoccupe de nombreux secteurs du territoire national, les chutes de neige importantes sur les massifs montagneux appellent à la vigilance. Ainsi, sur les Pyrénées les précipitations sont soutenues et durables ce mardi. La limite pluie-neige est basse, vers 700 m le matin et 1000 m l'après-midi. Ce mardi, des quantités importantes de neige vont tomber sur les Pyrénées au-dessus de 1000 m, plus particulièrement sur les Pyrénées-Atlantiques, d'ailleurs placé en vigilance orange pour avalanches, jusqu'à 60 à 100 mm de neige localement sur la montagne basque. On attend plus de 20 à 30 cm de neige sur une bonne moitié ouest des Pyrénées à partir de 1000 m d'altitude, localement 50 cm au-dessus de 1500 m, plutôt 10 à 20 cm à l'est, localement 30 cm. Sur les Alpes la limite pluie neige, vers 1000 à 1200 m le matin, remonte vers 1300 à 1600 m l'après-midi, les précipitations sont soutenues sur les crêtes frontalières. Risque de congères dans le Massif central Sur le Massif central la limite pluie-neige se situe vers 1000 m, on attend une dizaine de cm sur le Limousin et l'Auvergne, localement davantage. Le vent de nord soutenu peut créer des congères.