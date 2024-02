Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Carton plein pour l’école Sainte-Marie

Ils sont venus très nombreux en famille ou entre amis à la salle de l’espace culturel, pour participer au quine organisé par l’APEL de l’école Sainte-Marie.

Au cours de ce quine, certaines parties se jouaient sans ordinateur pour le plus grand plaisir des joueurs présents dans la salle. En effet, il a débuté avec le quine des enfants sans ordinateur où 150€ de bons d’achat à Jouet-Club étaient à gagner. Pour les adultes, également un quine sans ordinateur, un à carton plein avec 300€ de bons d’achat Amikado et un debout. Pour tous, ce fut une belle après-midi, un moment ludique, dont les bénéfices permettront à l’APEL de participer au financement des nombreuses et diverses activités proposées par l’école. Merci aux organisateurs et à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce quine.