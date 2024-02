Luc-la-Primaube. Football : l’équipe 3 qualifiée pour les demi-finales de la Coupe Braley

En R3, la formation de Franco Vignola s’est donné un grand bol d’air et de nouvelles ambitions en s’imposant samedi soir 4 à 0 face au Monastère. Ils ont ainsi bonifié les 3 victoires consécutives obtenues les week-ends précédents. Les Luco-Primaubois ont ouvert le score à la 20e minute par Florian Lebreil. Ils ont doublé la mise à la 25e (csc). La mi-temps étant sifflée sur le score de 3 à 0 suite à un but de Bosser. En seconde période, les visiteurs ont tenté de sonner la révolte, mais c’était insuffisant pour tromper les locaux bien en place.

Le Monastère, sans solution offensive, va céder une quatrième fois à l’heure de jeu par Brugnot. Les locaux qui ont fait preuve de caractère et de persévérance auraient pu aggraver le score, mais ils ont pêché dans la finition.

Un excellent résultat qui leur permet de conforter leur 3e place au classement en R3 de la poule D derrière Onet-le-Château II et Albi. Ce qu’il faut retenir de ce match, c’est l’état d’esprit général affiché par le groupe qui essaiera de garder cette dynamique positive lors du prochain match ce samedi 2 mars à Réquista. L’aventure continue en coupe des réserves pour l’équipe III qui s’est qualifiée pour la demi-finale en battant Aguessac 4 à 2. Début de match très sérieux récompensé par une action collective concrétisée par Lenny. Suite à une erreur défensive, les visiteurs égalisent. Au retour des vestiaires, sur l’engagement, Andreî d’une frappe du milieu du terrain surprend le gardien et inscrit le deuxième but pour les locaux qui très dominateurs et bien en place se procurent de nombreuses occasions sans pouvoir conclure et se mettre à l’abri. Il faut attendre la 70e minute pour voir Quentin Delmas inscrire un 3e but sur un centre de Geoffrey Combes. Sur une nouvelle erreur de la défense, Aguessac revient à 3 à 2 à la 80e. À la 85e, sur un super coup franc, Axel Gonzalez, inscrit le 4e but. Prochain match contre Druelle III.