Baraqueville. Les collégiens de Notre-Dame à Londres

Les élèves de 4e et 3e de l’école Notre-Dame ont eu l’occasion de plonger dans l’effervescence londonienne. Accueillis par des familles à Purley, une banlieue au sud de Londres, ils ont exploré la ville en empruntant le célèbre métro londonien, communément appelé "tube". Dès leur arrivée, ils ont été émerveillés par Camden Town, son marché emblématique et le célèbre musée de cire de Madame Tussauds.

Leur itinéraire les a ensuite guidés à travers les rues animées de Chinatown, la majesté de Buckingham Palace, et les trésors du British Museum, avant de s’achever à Westminster, offrant une vue imprenable sur la Tamise, le Parlement, Big Ben et le London Eye. Leur exploration s’est poursuivie avec la découverte des secrets de Southwark, du charmant St Dorsan in the East au majestueux Leadenhall Market. Ils ont également plongé dans l’histoire de la ville au London Bridge Experience et ont exploré le HMS Belfast, témoin de l’histoire navale britannique. Bien sûr, aucun voyage à Londres ne serait complet sans une visite à la célèbre Tour de Londres et une balade le long de la Tamise, passant par quelques joyaux architecturaux tels que le Millenium Bridge et la Tate Modern. Enfin, leur périple s’est conclu par une matinée au Musée d’Histoire Naturelle, offrant aux élèves une expérience éducative et esthétique inoubliable.

Cette semaine riche en découvertes et en émotions aura marqué des élèves qui reviennent enchantés, en espérant sans doute déjà leur prochaine aventure.