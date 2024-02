Espalion. Rendez-vous samedi plateau de la Gare pour le café papote

Le centre social vous accueillera ce samedi 2 mars, de 10 heures à 17 heures pour se retrouver, échanger, jouer à des jeux de société, se renseigner sur la vie locale, et proposer de nouvelles initiatives au café papote. De 10 heures à midi, vous pourrez venir seul, en famille, entre amis, pour préparer un repas (photo) à partir de denrées "Zéro gaspi" qui auront été récupérées auprès des commerçants locaux ! L’improvisation sera de mise pour concocter un bon repas, en utilisant ce qui reste dans les placards.

Association de proximité, le centre social crée et nourrit le lien social, accompagne des mobilisations et des projets. Des activités sociales, éducatives, culturelles, familiales sont proposées pour répondre aux besoins et envies. Tous les 1ers samedis du mois, vous pouvez passer à l’improviste, en accès libre et gratuit. Réservation conseillée pour participer au repas "zéro gaspi" : par mail à csiee.famille@orange.fr ou par téléphone au 05 65 48 92 66.