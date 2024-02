La Loubière. Tennis de table : un stage pour progresser

Le comité départemental de tennis de table a organisé un stage au gymnase de Lioujas, dirigé par Rémi Babec. En matinée, vingt jeunes pongistes licenciés des clubs de Lioujas, Olemps, Ping Vallon, Capdenac et Villefranche-de-Rouergue, ont travaillé diverses techniques afin de progresser. Le groupe s’est élargi durant l’après-midi et le renfort de l’entraîneur local, Eric Demange, a permis de constituer deux groupes en fonction de l’âge et du niveau des jeunes participants. Plein succès donc pour cette initiative de l’instance départementale présidée par Aude Cavarroc qui entend donner les atouts aux jeunes adeptes pour progresser et aguerrir pour les compétitions. Le comité départemental a innové cette année en créant un championnat de jeunes par équipes.