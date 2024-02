Onet-le-Château. À la galerie des Capucines, le carnaval des différences pour favoriser la mixité

La MJC d’Onet-le-Château participe pour la 8e année consécutive à la Semaine nationale d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme.

À cette occasion, du 19 mars au 3 avril, à la Galerie des Capucines de la MJC, Clémentine Saintoul-Colombres (directrice artistique de la Compagnie La Mezcla) et Ignacio Gonzalez (peinture et arts plastiques) accompagneront des groupes de volontaires (enfants-ados-adultes) à s’exprimer autour de leurs expériences liées à leur différence et à leurs habitudes concernant la mixité sociale au quotidien, comme une éducation à la diversité.

Sans déni ni violence, comment rendre le collectif plus conscient ? Être discriminé nous préserve-t-il de devenir discriminant ? Et si la paix, ça s’apprenait ? Le carnaval est historiquement une fête qui célèbre la fin du manque et du repli, encourageant chacun à imaginer un pouvoir moins dominant et plus créatif, lors de retrouvailles festives et artistiques…

Tous les profils sont bienvenus : il s’agit d’être motivés et… de s’inscrire !

Chaque participant s’engage à faire les deux ateliers (gratuits) qui correspondent à son âge. Une création collective sera mise en valeur à l’issue, dans la Galerie des Capucines.

Les ateliers adultes auront lieu mardi 19 mars et mardi 26 mars de 19 heures à 21 h 30. Les ateliers ados (12-18 ans) auront lieu mercredi 20 mars et mercredi 27 mars de 14 heures à 16 h 30. Quant aux ateliers enfants (7-12 ans), ce sera mercredi 27 mars et mercredi 3 avril de 14 heures à 16 h 30.

Pour tout renseignement complémentaire : 05 65 77 16 00.