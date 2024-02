Colère des agriculteurs : le blocage se poursuit sur l'A9, la circulation interrompue "jusqu'à nouvel ordre" entre la France et l'Espagne

Dans le sens France-Espagne, la circulation est désormais impossible à partir de Perpignan sur l'A9.

Les manifestations des agriculteurs en Espagne ne faiblissent pas, et un blocage se poursuit sur l'autoroute AP7. Cette dernière est le prolongement l'autoroute A9 qui relie la France et l'Espagne, il est impossible de passer la frontière par cette voie ce jeudi 29 février 2024.

La préfecture des Pyrénées-Orientales prévient que le blocage demeure au niveau de la grande barrière de péage du Boulou, la circulation est bloquée dans le sens nord-sud "jusqu'à nouvel ordre". Les poids lourds "seront stockés sur l'autoroute A9, sans possibilité de sortir de l'A9, dont toutes les sorties seront fermées dans ce même sens".

Pour les véhicules légers qui circulent entre Perpignan et la frontière, ils ont l'obligation sortir l'autoroute A9 depuis 17 heures via la sortie 41 à Perpignan Nord. Dès lors, aucun véhicule n'est autorisé à entrer par les échangeurs de Perpignan nord, Perpignan sud et Le Boulou. L'A9 reste ouverte dans le sens sud-nord entre Perpignan-sud et Narbonne (Aude).

"Les réseaux secondaires (RD115, RD900, RD914, RD66 – ex RN 116) demeurent interdits d’accès aux poids lourds sauf desserte locale", avertit également la préfecture.

Forte mobilisation en Espagne

Les agriculteurs français et espagnols s'alignent sur les mêmes revendications, notamment de nouvelles mesures pour lutter contre la concurrence déloyale ou une meilleure distribution des aides européennes. Si la Confédération paysanne des Pyrénées-Orientales n'est plus sur le point de blocage depuis mercredi, de nouvelles actions communes avec leurs homologues espagnols des syndicats Unió de Pagesos et Revolta Pagesa ont été promises.

En début de semaine, des milliers de manifestants ont investi le centre de Madrid et ont défilé jusqu'au siège du ministère de l'Agriculture. Le même jour, lundi 21 février, la colère agricole grondait aux abords du Parlement européen à Bruxelles (Belgique).

.