Colère des agriculteurs : une action menée autour de l'Arc de Triomphe à Paris, ce vendredi matin

En marge d'une colère toujours présente dans le monde agricole, des tracteurs se sont retrouvés autour de l'Arc de Triomphe, à Paris, ce vendredi 1er mars 2024.

"Dès demain, vous aurez un peu de surprise" : membre de la Coordination rurale, Patrick Legras avait annoncé la couleur jeudi 29 février 2024, laissant entendre que les agriculteurs allaient mener une action à Paris, pour lancer le mois de mars.

"Dès demain, vous aurez un peu de surprise": Patrick Legras, membre de la Coordination rurale, annonce une mobilisation d'agriculteurs demain à Paris pic.twitter.com/EiB3Vkkgla — BFMTV (@BFMTV) February 29, 2024

"Des actes, rapidement"

Il n'était pas encore 5 heures, ce vendredi, quand le syndicat a publié plusieurs clichés sur X, montrant une mobilisation en cours. "La Coordination rurale converge vers Paris. Des actes rapidement pour sauver nos 45% d'exploitations en détresse financière", écrivait-il.

"Après la prise de la Bastille..."

Toujours en début de matinée, la Coordination rurale a relayé son action sur l'Arc de Triomphe. "Après la prise de la Bastille et celle de Rungis, pacifique, la Coordination rurale rend hommage à l'Arc de Triomphe pour sauver notre agriculture française", enchaîne-t-elle. "Stop à la cogestion qui a fait disparaître près de 800 000 vaches de nos près", ajoute le syndcat en joignant des photos d'agriculteurs brandissant le drapeau jaune à l'effigie de la Coordination rurale.

Après la prise de la Bastille et celle de Rungis, pacifique, la @coordinationrur rend hommage à l'arc de triomphe pour sauver notre agriculture française. Stop à la cogestion qui a fait disparaître près de 800 000 vaches de nos prés. @franceinfo @CNEWS @BFMTV pic.twitter.com/i4ONwcMyGL — Coordination Rurale (@coordinationrur) March 1, 2024

"En ce petit matin du 1er mars, nous voulons dire aux Parisiens que les agriculteurs de la Coordination rurale ont investi la capitale comme le président a investi le SIA (Salon International de l'Agriculture)", a tweeté, pour sa part, Patrick Legras, avant 5 heures.

En ce petit matin du 1er mars, nous voulons dire aux parisiens que les agriculteurs de la Coordination rurale ont investi la capitale comme le président a investi le SIA ⁦@coordinationrur⁩ @cnews @bfmtv pic.twitter.com/PQqEdTYVCr — Legras patrick (@patrick_legras) March 1, 2024

Paille, tracteurs...

Comme l'a fait remarquer le journaliste Clément Lanot, des ballots de paille ont été installés au pied de l'Arc de Triomphe, avant que des tracteurs n'arrivent sur les Champs Elysées. Selon France Bleu, ce ne sont pas moins de 150 agriculteurs qui ont convergé vers l'un des poumons de la capitale.

Installation de barrages et blocage des #ChampsElysées par les #AgriculteursEnColere de la @coordinationrur.



Aucune intervention des forces de l’ordre. @CLPRESSFR pic.twitter.com/JRVmLKQKPn — Clément Lanot (@ClementLanot) March 1, 2024

Des tracteurs arrivent sur les #ChampsElysées pour poursuivre le blocage de la @coordinationrur.



Les #AgriculteursEnColère prévoient de prendre le petit déjeuner sur place. pic.twitter.com/WGwUiEKRYn — Clément Lanot (@ClementLanot) March 1, 2024

Patrick Legras interpellé

Peu avant 7 heures, BFM TV faisait savoir que les forces de l'ordre sont intervenues et ont permis la reprise de la circulation sur le rond-point de l'Etoile. Nos confrères ont également annoncé l'interpellation de Patrick Legras, l'un des représentants de la Coordination rurale. "Depuis trois jours, on se moque de nous au niveau de l'Europe", avait-il scandé au micro de la chaîne, quelques minutes plus tôt.

Selon France Bleu, qui annonce "plusieurs arrestations", un tracteur et sa pelle ont été utilisés par les gendarmes pour évacuer les bottes de paille.