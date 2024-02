Colère des agriculteurs : en quoi vont consister les "permanences multi-administrations" mises en place dès vendredi en Aveyron ?

Ces permanences sont mises en place à la demande du gouvernement, en réponse à la colère des agriculteurs.

Comme annoncé par le gouvernement en réponse à la forte mobilisation des agriculteurs et aux discussions avec les organisations syndicales, des permanences "multi-administrations" vont voir le jour. En Aveyron, elles seront mises en place dès vendredi 1er mars 2024.

L'objectif de ces plateformes sera d'apporter "des réponses concrètes aux agriculteurs en difficulté, dans un délai court, en mobilisant les différents acteurs concernés", présente la préfecture de l'Aveyron. Alors que la charge administrative de plus en plus importante faisait partie des principales contestations du monde agricole, ces permanences auront pour but d'apporter des réponses sur mesures aux agriculteurs.

Comment prendre rendez-vous ?

Le service gratuit demandera un rendez-vous au préalable en appelant le 05 65 75 48 70 ou par mail à codefi.ccsf12@dgfip.finances.gouv.fr

Voici où et quand les agriculteurs pourront se rendre à leur rendez-vous :

Rodez : centre administratif de Bourran (de 9h à 12h et de 14h à 17h)

Millau : sous-préfecture (de 9h à 12h et de 14h à 17h)

Villefranche-de-Rouergue : sous-préfecture (de 9h à 12h et de 14h à 17h)

Pour "mobiliser le meilleur interlocuteur"

"Afin de préciser la demande de l’agriculteur et de mobiliser le meilleur interlocuteur pour lui répondre, il pourra être contacté préalablement à son rendez-vous, afin d’en optimiser la préparation", détaille la préfecture aveyronnaise.

Plusieurs services sont susceptibles d'être mobilisés :

la direction départementale des territoires (DDT)

la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP)

la direction départementale des finances publiques (DDFIP)

la Banque de France

la mutualité sociale agricole (MSA)

la chambre d’agriculture

le centre de gestion (CER)

À noter que ces nouvelles permanences "ne remettent pas en cause les modalités d’accueil téléphonique et physique existantes (numéros d’appel pour la télédéclaration PAC ou pour le signalement d’attaques de loups ou d’interactions avec les vautours, par exemple)".