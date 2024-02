VIDEO. Colère des agriculteurs : "Vive l'Aveyron !", le message de soutien de Jean Lassalle aux manifestants de Rodez

Le président de Résistons ! a apporté son soutien au mouvement en Aveyron vie un message à Jean-Marie Daures, le relais départemental de son parti.



Alors que ce jeudi 22 février les tracteurs des agriculteurs investissent à nouveau les rues de Rodez pour signifier une colère qui n'est pas retombée après les annonces du premier ministre Gabriel Attal, le Collectif paysans occitans 12 à l'origine de cette manifestation a reçu un soutien de poids venu du Béarn, ce même jour.

c'est Jean Lassalle, ancien candidat à la présidentielle, ancien député et président du parti Résistons !, qui, par un message vidéo enregistré depuis une voiture (il n'était pas au volant, précisons), adresse un soutien aux agriculteurs de l'Aveyron, via Jean-Marie Daurès, éleveurs de brebis à Trémouilles et référent départemental de son parti."Je sais que tu participes aujourd'hui à la grande manifestation qui a lieu à Rodez, dit-il, je te souhaite plein de réussite."

"Je souhaite que vous serez nombreux, puisque je sais que vous avez voulu (...) une manifestation sans syndicats", ajoute-t-il.

"Vive l'Aveyron, vive vous tous!"

