Espalion. De bons résultats pour les équipes jeunes !

Le 3e tour du championnat CD ping 12 Aveyron par équipes jeunes a eu lieu à Villefranche, ce dimanche après midi, où les jeunes pousses de l’école de Ping ont obtenu d’excellents résultats, confirmant les progrès express entrevus lors des derniers entraînements.

En division 2, Raphaël (8 victoires et 1 seule défaite) et Lucas terminent seconds, Nathan et Louan troisièmes, de même que Joan et Antonin en division 3.

Prochain rendez-vous pongiste ce vendredi 1er mars, au centre Francis-Poulenc, avec la 3e étape du "Ping des Collègues 2024" où 12 équipes sont inscrites, et dimanche 3 mars avec le troisième tour du challenge jeunes départemental.