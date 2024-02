Estaing. Jean Jonquet s’en est allé

Vendredi 9 février ont été célébrées, en l’église d’Espalion, suivies de l’inhumation au cimetière de Coubisou, les obsèques de Jean Jonquet, décédé à l’âge de 87 ans.

Né en 1937 à Coubisou, Jean Jonquet fréquente l’école du village puis, après l’obtention de son certificat d’études, il entre dans la vie active comme maçon. Jean Jonquet a fait partie de ces générations qui ont traversé la Méditerranée pour la guerre en Algérie où il sera mobilisé pendant plus de deux ans. À son retour, il reprend son activité de maçon tout en s’occupant de ses parents. À l’heure de la retraite, jardinage, culture de la vigne, pêche et chasse occuperont ses journées.

"Jeannot", comme tout le monde l’appelait familièrement, aimait fleurir sa maison, accueillir sa famille qui venait très souvent lui rendre visite ainsi que ses amis, participer à la vie du village tant que sa santé le lui a permis. Aimant également discuter et rencontrer les gens, il montait du fond du village pour s’asseoir de longs après-midi sur le banc à l’entrée du village en compagnie de son camarade Clément, de sa voisine Christiane mais aussi de nombreux voisines, voisins et marcheurs qui avaient pris l’habitude de faire une pause pour échanger sur la vie du village, les associations, les travaux en cours, la vie d’autrefois… Autant de sujets divers qu’il avait à cœur d’aborder. Nous garderons le souvenir d’une personne simple et familière. Aujourd’hui le banc est bien vide…

Après le décès de Germaine Yvon en janvier, le village de Coubisou vient à nouveau de perdre un habitant que chacun avait plaisir à rencontrer.

À sa sœur Paulette, ses neveu et nièce et toute leur parenté, nous présentons nos sincères condoléances.