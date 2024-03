Que va changer la nouvelle mise à jour d'iOS pour les Européens ?

(ETX Daily Up) - Début mars 2024, Apple va déployer une nouvelle mise à jour de son système d'exploitation mobile iOS qui devra se conformer à la législation européenne sur les marchés numériques (DMA). Cela va engendrer de nombreuses répercussions, positives, pour les utilisateurs.

Apple se plie à la nouvelle réglementation européenne à travers cette mise à jour iOS 17.4. Pour rappel, elle vise à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles des plus grandes entreprises numériques (pas seulement Apple). Cette prochaine mise à jour d'iOS promet donc de changer la vie des utilisateurs d'iPhone compatibles, soit tous les modèles sortis depuis septembre 2018.

Le changement principal va être la possibilité de télécharger et d'installer des applications en dehors du traditionnel App Store. Les utilisateurs d'iPhone vont donc pouvoir, pour la première fois, installer des applications compatibles iOS depuis des plateformes tierces, ce qui met fin au monopole d'Apple et offre davantage de choix aux utilisateurs. Autre changement radical, les utilisateurs pourront choisir autre chose que Safari comme navigateur Web par défaut. Enfin, les utilisateurs pourront aussi choisir un service de paiement autre qu'Apple Pay pour les achats en ligne et dans leurs applications. En résumé, l'environnement Apple s'ouvre, forcé, à la concurrence. Les utilisateurs d'iPhone vont ainsi avoir plus de choix et de contrôle sur ce qu'ils téléchargent et sur leurs moyens de paiement en ligne.

Pour être conforme avec la loi, iOS 17.4 doit être déployé avant le mercredi 6 mars 2024. Evidemment, seuls les résidents de l'Union européenne sont concernés par ces changements.

À noter, parmi les nouveautés proposées à tous via iOS 17.4, la transcription de podcasts, de nouvelles options de partage via AirDrop (échange sans fil de contenus avec d'autres terminaux Apple à proximité) et la présence de nouveaux emojis.

