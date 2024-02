Onet-le-Château. Un concours de dessin pour débuter le "mois du Petit Prince" à la médiathèque

Antoine de Saint-Exupéry disparaissait en 1944 (à tout juste 44 ans), en nous confiant "Le Petit Prince", œuvre internationalement connue, deuxième livre le plus traduit au monde, après la Bible.

A l’occasion de cet anniversaire, le "mois du Petit Prince" sera organisé durant le mois d’avril, à la médiathèque Paul-Géraldini. Avant de consacrer toute une série d’évènements liés à ce célèbre conte, un concours de dessin est organisé du 1er au 30 mars, par la médiathèque.

Quoi de mieux que de laisser libre cours à l’imaginaire des enfants pour illustrer le Petit Prince. Deux catégories tout public seront ainsi distinguées :

- les enfants de 6 à 8 ans devront illustrer leur interprétation personnelle du mouton évoqué dans l’œuvre,

- les enfants de 9 à 12 ans devront quant à eux réaliser un dessin représentant leur conception de l’univers du Petit Prince.

Les enfants scolarisés au sein des écoles et collèges de la commune (de la classe de CP à la classe de 6e) ont également été sollicités afin de participer au concours via leur établissement scolaire.

Les plus belles réalisations seront récompensées par un jury composé d’un élu, de professionnels, d’artistes et de personnels de la médiathèque.

La remise des prix se déroulera durant la soirée "En mots et en musique", qui est prévue mercredi 10 avril prochain.

Comment participer ?

Il suffit de faire parvenir le dessin de votre enfant, à l’accueil de la médiathèque Paul-Géraldini, accompagné de votre numéro de téléphone et votre adresse mail.

Pour mémoire, les horaires d’ouverture de la médiathèque sont mardi et vendredi : de 10 heures à midi et de 14 h 30 à 18 heures, mercredi : de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 h 30, jeudi : de 14 h 30 à 18 heures et samedi : de 10 heures à 17 heures. Contact : 05 65 77 22 90.