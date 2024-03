Basket-ball : toujours sans Pierre Frugère, Rodez voudra rebondir à Clermont

Restant sur deux revers de rang, le Rodez basket Aveyron se déplace à Clermont-Ferrand, ce samedi, dans le cadre de la 19e journée de Nationale 3.

"Cette défaite a marqué le groupe. Cela faisait plusieurs années que ça ne lui était pas arrivé d’encaisser un tel revers à domicile. Cette semaine, j’ai senti une réaction de la part des gars. Ça va aussi nous permettre de voir le caractère de cette équipe, voir si elle est capable de se relever rapidement. " Ces mots sur des maux sont ceux de l’entraîneur de Rodez (3e ex æquo) Matija Sagadin. Ils font suite à la claque reçue samedi dernier par le 7e Toulouges (57-79), à la veille de se déplacer ce samedi (20 heures) à Clermont (10e) lors de la 19e journée de Nationale 3.

Effectivement, face à la profondeur de banc catalane (43 points aux joueurs qui en sont sortis, contre seulement 4 côté ruthénois), mais aussi au déficit athlétique et à une entame de deuxième période catastrophique, la bande d’Adam Williams a semblé sans ressources pour réagir, sûrement comme jamais lors de cette saison durant laquelle elle avait pourtant habitué à des séquences tellement réjouissantes.

Le départ de Zéphirin à la trêve et, surtout, la blessure de Frugère contractée début février expliquent aussi ce manque de peps’ actuel et deux revers de rang. La difficulté aussi à trouver les solutions dans le jeu rapide qui faisait la force du RBA cette saison. Et mauvaise nouvelle pour demain soir : la grosse béquille de Pierre Frugère n’est pas encore une histoire passée. "Il y a encore une lésion musculaire, explique Sagadin. On préfère ne pas prendre de risque et on ne peut pas vraiment donner une durée d’indisponibilité." Salhi (inflammation sous le pied) ne sera pas là non plus.

Côté Clermont, le classement modeste ne montre pas son "double visage", le meilleur évidemment à domicile, avec "l’ancien pro Lopez toujours très costaud à l’intérieur ", éclaire Sagadin. À Rodez de savoir, à nouveau, contrecarrer cela et imposer son jeu.

Le groupe de Rodez : Gélin, Bannerman, Chumiatcher, Williams, Sharta, Rigal, Diouf, Vérol.