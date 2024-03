Football : "Les supporters ne sont pas tous des imbéciles", clame le trésorier du Kop ruthénois avant la réception de Bordeaux

Bien que les différents acteurs expliquent à qui veut l’entendre qu’il s’agit d’un match comme les autres, ce Rodez-Bordeaux, prévu le 2 mars au stade Paul-Lignon, est sans aucun doute très spécial pour les amoureux des deux clubs.

"Il n’y a aucun antagonisme entre les supporters", clamait Thomas Escourbiac, stadium manager du Raf, en début de semaine, à l’approche de la réception des Girondins. Et ce, malgré les violentes attaques d’une partie des fans de ces derniers sur les réseaux sociaux et par voie de presse depuis les incidents du 2 juin 2023, lorsque Lucas Buades avait été agressé à même la pelouse par un supporter.

"On n’a jamais eu de haine"

Le trésorier du Kop ruthénois, Gilles Galopin, qui ne s’était pas déplacé à l’aller, comme son groupe d’ailleurs, en raison des risques encourus selon eux, allant dans le sens du dirigeant : " Nous, on n’a jamais eu de haine. Les supporters ne sont pas tous des imbéciles. Il est temps de tourner la page, même si on reçoit encore des critiques. C’est une histoire qui va durer une éternité je pense… " Selon lui, "rien de spécial" n’est prévu au Kop pour l’occasion. De son côté, le porte-parole des Ultramarines (UB87), Florian Brunet, qui n’a pas épargné Rodez ces derniers mois, l’accusant entre autres d’être à l’origine de l’un " des plus grands scandales de l’histoire du football français ", a refusé de répondre à nos sollicitations, hier.

Si le camp ruthénois dit ne pas nourrir de ressentiment à quelques heures d’accueillir le FCGB sur ses terres, pour la première fois depuis les faits, la rencontre a tout de même été classée à hauts risques par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme. La Préfecture, qui a pris un arrêté d’encadrement des 163 aficionados girondins présents pour l’occasion, estimant pour sa part que "les différents groupes de supporters risquent de s’affronter physiquement".

Un danger qui devrait, au moins, être évité au sein même du parcage bordelais, à l’inverse de ce que l’on avait tristement pu observer lors de la réception de Saint-Étienne en août, puisque seuls les Ultramarines seront du déplacement. La North Gate, autre groupe girondin en conflit quasi permanent avec les hommes de Florian Brunet, a été privée de places pour le match à Rodez par son club. En effet, après s’en être vu attribué seulement 10 sur les 163 disponibles, le groupe de supporters a fait exploser sa colère lors d’un affrontement avec les UB87, ayant impliqué des mortiers d’artifice, sur le parvis du stade Matmut Atlantique en marge de l’accueil de Guingamp, samedi dernier. En réaction, les Girondins ont donc décidé de le priver de voyage en Aveyron.

Le Kop ruthénois veut "éviter" des sanctions de la Ligue

Seuls des conflits entre fans ruthénois et bordelais sont donc, en théorie, possibles. Un point sur lequel Gilles Galopin et les membres éminents du Kop ruthénois entendent être vigilants ce soir : "On a fait le maximum pour apaiser la situation. On a parlé avec pas mal de monde. Maintenant, on ne peut pas tous les contrôler. On aura toujours des yeux à droite et à gauche pour voir si tout se passe bien et intervenir s’il y a besoin, aussi afin d’éviter que la Ligue nous sanctionne d’un retrait de points ou de matches sans public. Ça peut aller très vite."