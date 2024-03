Saint-Martin-de-Lenne. Un impressionnant spectacle sonore et visuel

Les habitants du village ont été dernièrement surpris d’entendre de violents cris d’oiseaux, et de voir des centaines de grues cendrées s’appelant bruyamment de leur "kroo" caractéristique et volant en tous sens.

La nuit venue on les entendait encore. Elles se sont posées sur un champ bordant la route des Moulins, direction Vimenet.

Le lendemain matin, des villageois se sont retrouvés près de leur aire de repos et ont pu observer ces grands oiseaux majestueux, dont l’envergure peut atteindre deux mètres. Ces gruidés sont facilement reconnaissables et on peut aisément les différencier des hérons et des grandes aigrettes, hôtes habituels du plateau de la Serre, de par leur long cou allongé en vol.

De mémoire de Saint-Martinois, ce spectacle est très rare car, le couloir de migration de ces gruidés, qui quittent l’Espagne est habituellement plus à l’Ouest. Ce décalage était dû aux vents forts de la dépression Louis.

Les observateurs ont pu photographier cette importante colonie et son départ pour le grand Est, espérant revoir l’année prochaine cet impressionnant spectacle sonore et visuel.