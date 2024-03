La Fouillade. Une vraie "Bulle d’air" pour les aidants

Le prochain café des aidants proposé par la MSP Les Serènes est programmé au jeudi 21 mars à partir de 14 h 30, salle sous la médiathèque. Le thème de celui-ci sera : "Souffler sans lâcher". Les participants bénéficieront de l’intervention d’un membre l’association "Bulle d’air".

"Bulle d’air", émanation de la fédération des ADMR se définit comme un service de répit à domicile, destiné aux aidants. Son objectif étant de leur permettre de "souffler un peu", tout en maintenant la personne aidée dans le cadre sécurisant de son domicile.

Le principe réside en un remplacement ponctuel de l’aidant par le biais d’un service dédié au répit à domicile. Ainsi "Bulle d’air" propose des interventions à la carte, en fonction des besoins des familles. L’aidant peut être remplacé durant son absence auprès de son proche par un "relayeur" formé pour accompagner des publics fragiles à domicile. Une évaluation des besoins est réalisée par le responsable de l’entité au domicile des familles avant intervention.

Pour assurer la qualité de service, et en partenariat avec des instituts de formation, le service organise des formations ciblées à destination des intervenants du service pour entretenir et développer leurs compétences. Les frais pédagogiques, de même que l’indemnisation des relayeurs sont pris en charge par Agefos PME.

Le service propose un suivi personnalisé de la famille et du relayeur à chaque intervention et tout au long du relayage pour garantir un accompagnement personnalisé de qualité. Ainsi une évaluation à domicile systématique visant à recueillir les besoins et connaître l’environnement de vie du couple aidant-aidé est programmée avant toute première intervention.