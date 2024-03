Villecomtal. Peintres amateurs et néanmoins artistes au café du Dourdou

André qui anime l’atelier peinture a, avec Lucile et Mickaël du Café du Dourdou, organisé une exposition des œuvres de Claire, Anne-Marie, Christian et… André.

À côté des tableaux, sont présentés 2 encadrements "Tango à Buenos Aires" "Argentina".

Par ailleurs, un coin de terre, montagnes en fond, arbres et barrières bois montre bien la quasi-intimité de ces coins de chez nous, tout comme la fenaison rappelle de nombreux souvenirs, l’homme à la fourche, la femme au râteau.

Un portrait de femme qui invite à essayer de ressentir ce que son visage exprime, et un autre portrait, un homme en salopette, cigarette au bec et casquette bien installée sur la tête semble retenir un sourire ou attendre un sourire de reconnaissance, des bouquets, l’un qui leur donne pleine vie aux fleurs dans leur beauté, l’autre qui accompagne leur passage de leur altesse à leur abandon vers le sol. Une expo pour admirer et s’élever en rêvant un peu.