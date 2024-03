Dramatique accident d'autocar sur l'A6 : une adolescente de 15 ans tuée, enfants blessés, plan "nombreuses victimes" activé, ce que l'on sait

Un dramatique accident d'autocar a bouleversé l'autoroute A6, dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 mars 2024. Une adolescente de 15 ans est décédée et plusieurs enfants ont été blessés.

Dramatique accident de la route, sur l'A6. Il était aux alentours de 1 heure 40, ce dimanche 3 mars 2024, lorsque le drame, impliquant un autocar, s'est produit.

Il transportait des enfants

Selon la préfecture de la Côte d'Or, citée par nos confrères du Figaro, un autocar transportant des enfants à destination d'une colonie de vacances "s'est couché sur le flanc", sur l'autoroute A6. Et ce, "pour une raison encore inconnue". 51 personnes étaient à bord du véhicule, dont 41 enfants de 5 à 15 ans et 10 adultes, chauffeur compris.

Une adolescente est décédée

Les services de l'Etat ont annoncé le décès d'une adolescente de 15 ans. Un adulte présent dans l'autocar a, quant à lui, été grièvement blessé. Mais selon nos confrères, son pronostic vital n'est pas engagé.

D'autres passagers ont été plus légèrement blessés : cinq majeurs et six mineurs. Une source de la gendarmerie a indiqué que ni alcool, ni stupéfiants n'ont été détectés alors que les victimes ont été transportées vers les hôpitaux de Semur-en-Auxois et Dijon.

D'importants moyens déployés

Sur place, pas moins de 70 pompiers et 43 engins ont été déployés pour cette intervention nocturne. Quant au préfet de la Côte-d'Or, il a activé le plan "nombreuses victimes" et le Centre opérationnel départemental.