Accident d'autocar sur l'A6 : en quoi consiste le plan "nombreuses victimes", activé suite au drame ce dimanche ?

Sur l'A6, un accident d'autocar a coûté la vie à une adolescente de 15 ans, ce dimanche 3 mars 2024. Suite à ce drame, le préfet de la Côte-d'Or a activé le plan "nombreuses victimes". En quoi consiste-t-il ?

Le plan "NOVI"

Comme le rappelle le ministère de l'Intérieur sur son site internet, ce plan est plus communément nommé "NOVI", pour NOmbreuses VIctimes. Il s'agit d'un "plan d'urgence pour secourir un nombre important de victimes dans un même lieu. Il fait partie des plans d'urgence élaborés dans le cadre du dispositif ORSEC". Un autre acronyme qui signifie, lui, "organisation de la réponse de sécurité civile".

"L'ensemble des acteurs de la chaîne de secours"

C'est le préfet qui déclenche ce même plan NOVI, qui "mobilise l'ensemble des acteurs de la chaîne de secours". Concrètement, ce plan NOVI se divise en cinq points :

activation de la cellule de crise en préfecture

mise en alerte des hôpitaux

mise en place d'un poste de commandement opérationnel sur le terrain

mobilisation des moyens de secours terrestres et aériens

mise en place d'un poste médical avancé

Le ministère explique par ailleurs via ce poste médical avancé que les moyens déployés dépendent de la nature des blessures des victimes. Une urgence absolue pourra nécessiter le déploiement de moyens aériens, tandis que si une personne se retrouve indemne mais choquée, une cellule d'urgence médico-psychologique pourra être activée.

51 passagers dans l'autocar accidenté

L'accident, qui a eu lieu vers 1h40, a vu l'autocar "se coucher sur le flanc pour une raison encore inconnue", selon la préfecture. Plus tard, le parquet déclarait que "le chauffeur pense s'être assoupi". Celui-ci, placé en garde à vue, conduisait un véhicule avec 51 personnes à bord, dont 41 enfants âgés de 5 à 15 ans, et dix adultes.

Une adolescente de 15 ans est décédée, et douze personnes ont été blessées : onze légèrement (dont six mineurs), et une grièvement. Il s'agit d'un adulte, dont le pronostic vital n'est pas engagé.