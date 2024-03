Accident d'autocar sur l'A6 : "le chauffeur pense s'être assoupi", déclare le parquet, qui a ouvert une enquête pour "homicide involontaire"

Une enquête pour homicide et blessures involontaires a été ouverte par le parquet de Dijon suite à l'accident d'autocar sur l'A6, qui a tué une adolescente de 15 ans et blessé des enfants, dimanche 3 mars 2024.

Dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 mars 2024, un accident d'autocar a tué une adolescente de 15 ans et blessé plusieurs personnes dont des enfants, sur l'autoroute A6.

"Le chauffeur pense s'être assoupi"

Selon les premières déclarations du parquet de Dijon faites à nos confrères de l'AFP, "le chauffeur pense s'être assoupi". Il a, par ailleurs, annoncé avoir ouvert une enquête pour "homicide involontaire" et "blessures involontaires". Contrôlé négatif aux stupéfiants et à l'alcool, l'homme qui était aux commandes du véhicule est toujours en garde à vue, selon Franceinfo.

Un décès et plusieurs blessés

Pour rappel, comme l'indiquait la préfecture de la Côte d'Or après l'accident, le véhicule "s'est couché sur le flanc". Il transportait des enfants à destination d'une colonie de vacances. Parmi les 51 personnes présentes à bord, une adolescente de 15 ans est décédée.

12 autres personnes ont été blessées : six adultes, dont un grièvement, sans que son pronostic vital ne soit engagé, et six mineurs. 41 enfants de 5 à 15 ans figuraient parmi les passagers.

Nicole Belloubet réagit

Ministre de l'Education nationale, Nicole Belloubet a réagi sur X suite à cet accident. "Je veux adresser toutes mes pensées à sa famille (NDLR : celle de la victime décédée) ainsi qu’aux blessés. Une cellule d’urgence et d’information a été activée pour les familles, en lien avec la préfecture et l’académie", a-t-elle écrit, assurant que "toutes les équipes du ministère de l'Education sont mobilisées. Je remercie les secours pour leur prise en charge des enfants, qui doit permettre un retour rapide auprès des leurs".

Elle a également salué l'action des secours : pas moins de 70 pompiers et 43 engins ont été mobilisés.