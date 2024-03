Tragique accident d'un autocar sur l'A6 : le conducteur a été mis en examen pour homicide involontaire

Le véhicule transportait 41 enfants, une adolescente est décédée.

Au lendemain du tragique accident d'autocar qui a coûté la vie à une adolescente de 14 ans sur l'A6 en Côte-d'Or, le parquet de Dijon a annoncé la mise en examen du conducteur pour homicide involontaire. Il a été placé sous contrôle judiciaire.

Autour de 1h40 du matin, l'autocar transportait 41 enfants et 10 adultes. Parti de la commune des Andelys dans l'Eure, il conduisait ces enfants âgés de 5 à 15 ans vers une colonie de vacances dans les Hautes-Alpes. Le conducteur aurait déclaré s'être peut-être assoupi au volant, le véhicule s'est renversé sur l'autoroute. L'accident a fait 12 blessés, six parmi les enfants et cinq chez les adultes. Une adolescente de 14 ans n'a pas survécu.

Comment l'autocar a-t-il pu se coucher ?

Comme le rapporte BFMTV, le parquet a indiqué qu'à ce stade, aucune anomalie dans les temps de conduite ou concernant l'état du véhicule n'a été constatée. "Les premières constatations laissent à penser que le véhicule, pour une raison encore indéterminée, s'est déporté sur la droite de la chaussée, mordant l'accotement, avant de se coucher".

Les tests d'alcoolémie et de stupéfiants effectués sur le conducteur étaient négatifs. Pour l'heure, il est ordonné l'interdiction de conduire tout type de véhicule de transport collectif. Le conducteur a également l'interdiction d'entrer en relation avec les victimes de l'accident.

La société Bernard Voyages Transports a expliqué collaborer avec les autorités pour comprendre un tel accident a pu survenir. Elle explique le conducteur était expérimenté et que le trajet avait été préparé.