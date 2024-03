Tragique accident d'un autocar sur l'A6 : une adolescente décédée, enfants rapatriés, conducteur en garde à vue... Ce que l'on sait

L'autocar transportait 41 enfants et 10 adultes lorsqu'il s'est renversé sur l'autoroute.

Dans la nuit de samedi 2 à dimanche 3 mars 2024, un tragique accident a coûté la vie à une adolescente de 15 ans en Côte-d'Or. Elle se trouvait dans un autocar qui transportait 41 enfants âgés de 5 à 15 ans et 10 adultes pour se rendre en colonie de vacances dans les Hautes-Alpes. Mais vers 1h40, le moyen de transport s'est couché sur le flanc alors qu'il circulait sur l'autoroute A6.

L'autocar était parti d'Andelys, dans l'Eure. La commune est sous le choc. Le maire Frédéric Duché raconte à nos confrères d'Actu.fr avoir été réveillé à 3h30 par le directeur de cabinet du préfet, puis a été informé une heure plus tard qu'une adolescente présente dans le véhicule n'avait pas survécu. "Accompagné des gendarmes, je me suis rendu chez la famille pour annoncer la terrible nouvelle". Une famille d'agriculteurs installée depuis très longtemps dans la commune.

Une épreuve innommable pour les proches de la victime et la commune d'un peu plus de 8 000 habitants et les villages voisins. "Nous avons appelé toutes les familles concernées, réparties sur 16 communes différentes, pour savoir si elles étaient parties chercher leurs enfants et les rassurer sur leur état de santé".

Des familles sont venues chercher leurs enfants

L'accident a fait 12 blessés, six parmi les enfants et cinq chez les adultes. L'un d'eux a été pris en charge en urgence absolue. Les passagers qui ont été extraits du bus indemnes ont été accueillies dans une salle communale puis au collège de Pouilly-en-Auxois. Une cellule d'urgence médico-psychologique a été mise en place.

Lorsqu'ils ont appris la nouvelle, plusieurs parents ont pris le volant et sont allés récupérer leurs enfants. Pour les autres, un dispositif de rapatriement a été mis en place.

Dès lundi 4 mars 2024, une cellule d'urgence médico-psychologique sera également ouverte dans la salle des fêtes des Andelys à partir de 14 heures, à destination des victimes et des proches.

Le conducteur en garde à vue

Une enquête a été ouverte par le parquet de Dijon pour "homicide volontaire" et "blessures involontaires". Le conducteur de l'autocar a été placé en garde à vue. Selon le parquet, il "pense s'être assoupi" au volant.

Les tests d'alcoolémie et de stupéfiants se sont révélés négatifs. La société Bernard Voyages Transports a confié à BFMTV être en train de travailler en collaboration avec les autorités pour comprendre les circonstances de l'accident. Tout en justifiant que le conducteur était exprimenté et que le trajet avait été préparé. "Nous avions réserv deux nuits d'hôtel à proximité du point de départ du voyage pour qu'il bénéficie d'un repos de 24 heures. Le bus était à jour de son contrôle technique qui a eu lieu en décembre 2023, pour une validité de 6 mois".