Sébrazac. Les amateurs de cartes fidèles au rendez-vous

Les amateurs de cartes se sont retrouvés tout récemment à Sébrazac, pour le concours de belote mensuel, proposé par l’association Sébrazac Initiative.

Ce soir-là, 32 équipes se sont affrontées dans une excellente ambiance et la moitié des doublettes a été récompensée. Sur le podium : 1er, Marie et David gagnent les jambons avec 3 890 points ; 2e, Milou et Michel emportent les corbeilles rouergates avec 3 884 points ; 3e, Séguret et Vayssière repartent avec les Roquefort pour leurs 3 799 points. Bravo à tous les gagnants.

Les organisateurs, satisfaits de la réussite de ce concours de belote, remercient tous les participants.

Prochain concours de belote le samedi 23 mars, à 21 h à la salle des fêtes de Sébrazac.