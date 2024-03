Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Les résidents de l’Ehpad Étienne-Rivié ont fêté carnaval

Les résidents de l’Ehpad Étienne-Rivié ont eu dernièrement le plaisir et la joie de fêter carnaval. En effet tous les élèves de l’école Sainte-Marie sont venus dans la matinée défiler dans tous les services de l’établissement. C’est dans un joyeux tintamarre, qu’ils ont offert ce beau moment festif. Les résidents ont confectionné et offert des masques à ces chères têtes blondes.

L’après-midi, les festivités se sont poursuivies pour cinq résidents qui se sont rendus place de l’hôtel de ville pour assister à la mise au bûcher de Monsieur Carnaval.

Pour tous, ce fut un bon moment de rire et de partage.

Toutes ces actions sont menées dans un but d’échanges et de partages, entre les résidents et les enfants.

Prochaine rencontre prévue le lundi 22 avril sur le thème de Pâques.