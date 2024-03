Rugby à XIII : choc sans pression pour Villefranche à Ille-sur-Têt ce dimanche

Remake de la finale 2023 entre Villefranche et Ille-sur-Têt aujourd’hui (15 heures) dans les PO, lors de la 15e journée d'Elite 2. Très alléchant mais sans enjeu comptable.

Un test de plus. Mais quel test ! Les Villefranchois, écrasant tout sur leur passage en Elite 2 avec, pour l’heure, 13 succès en 13 matches (!), se rendent chez leur dauphin Ille-sur-Têt, aujourd’hui (15 heures), pour le compte de la 15e journée. Des retrouvailles après un match aller à l’automne largement à l’avantage des Aveyronnais (40-6) et surtout quelque 10 mois après que les Catalans ont décroché le titre et enlevé en même temps le billet pour l’Elite 1 (dont ils n’ont ensuite même pas profité eux-mêmes) aux Loups lors d’une finale d’accession 2023 épique (25-18) à Pamiers.

Le XIII de départ Afflick, Nunige, Durand, Ugaia, Gruppi, Vigroux, Pallares (cap.), C. Lafon, Bristow, Sournac, Higgins, Boscolo, Roux.

Remplaçants : Nikolic, Yèche, L. Lafon, Al Ghannoufi.

"La finale a été très dure pour tous les joueurs. Mais elle nous a unis encore plus, a témoigné dans nos colonnes en début de semaine le capitaine des Loups, Romain Pallarès. On voulait recommencer le plus rapidement possible la saison pour se rattraper, essayer d’enfin aller au bout et soulever cette fois-ci le bouclier. On veut le titre ! " Et de poursuivre sur l’affrontement du jour : "On s’attend vraiment à un match très, très dur. Ille nous attend de pied ferme chez lui et voudra se rattraper face à nous, le premier. Ce serait la meilleure façon pour eux de prouver qu’ils sont eux aussi favoris au titre. "

Surtout, cette saison, Ille n’est plus indestructible. L’équipe des PO a chuté à trois reprises depuis le début : à Villefranche donc, mais aussi à Villegailhenc et dimanche dernier à Lescure (12-8). Mais un sursaut d’orgueil est donc largement envisageable. D’autant que cette équipe comporte dans ses rangs d’anciens internationaux tels Marginet ou Margalet ; ainsi que d’anciens Dragons dont Burghoffer et Borras, avec un effectif pléthorique de 40 licenciés.

Côté Villefranchois la succession de matches commence à peser sur les organismes et les blessures, même peu importantes, se font sentir de façon plus sensible. Chaque équipe rencontrée veut accrocher les Loups à son tableau de chasse. Vergniol et Sébéa sont encore indisponibles, Ginestet également, Pour des raisons familiales et impérieuses , Gohon et Carivenc seront également absents. Dans l’autre sens, Durand rentre de sa suspension.

Une bonne occasion de jouer une répétition de ce qui pourrait (devrait) être à nouveau l’acte final de la saison, sans même la pression du résultat puisque le trône de la saison régulière est déjà (sauf accident industriel) acquis.